Kızılırmak'ta İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kutlandı
Kızılırmak ilçesinde İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.
Kızılırmak ilçesinde İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.
Kızılırmak Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü Yasin Irmak, günün anlam ve önemini belirten konuşma gerçekleştirdi.
Öğrenciler tarafından hazırlanan gösterilerin sunulmasının ardından program sona erdi.
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