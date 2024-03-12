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        Kızılırmak'ta İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kutlandı

        Kızılırmak ilçesinde İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 16:51 Güncelleme: 12.03.2024 - 16:51
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        Kızılırmak'ta İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kutlandı
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        Kızılırmak ilçesinde İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

        Kızılırmak Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü Yasin Irmak, günün anlam ve önemini belirten konuşma gerçekleştirdi.

        Öğrenciler tarafından hazırlanan gösterilerin sunulmasının ardından program sona erdi.

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