Korgun ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla tören gerçekleştirildi.

Kaymakamlık bahçesinde düzenlenen çelenk sunma töreninin ardından Kaymakam Durdu Yavuz Öğüt ile beraberindekiler, ilçe merkezinde bulunan Şehit Başkomiser Veysel Çirişoğlu, Maruf köyünde bulunan şehit Jandarma Komando Er Eyüp Gönen ve Ildızım köyünde bulunan şehit Jandarma Er Ahmet Al'ın kabirlerini ziyaret etti.

Ziyaretlerin ardından Belediye Konferans Salonu'nda devam eden programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılmasının ardından öğrencilerin hazırladığı oratorya ve sinevizyon gösterileri sunuldu.

Orta ilçesinde ise Kaymakamı Erkan Minuz, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla şehit kabirlerini ziyaret etti.

Ziyaretler kapsamında, Özlü köyünde şehit Piyade Uzman Çavuş Gökhan Topal ve Yaylakent'te şehit Er Yunus Baş'ın kabirleri ziyaret edilerek Ku'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Programa, kurum müdürleri ile şehit yakınları katıldı.