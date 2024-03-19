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        Çankırı'da şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi

        Çankırı'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla şehit aileleri ve gaziler için iftar programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 00:30 Güncelleme: 19.03.2024 - 00:30
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        Çankırı'da şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi
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        Çankırı'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 109. yıl dönümü dolayısıyla şehit aileleri ve gaziler için iftar programı gerçekleştirildi.

        Kentteki bir restoranda düzenlenen programa katılan Vali Mustafa Fırat Taşolar ve eşi Didem Taşolar, masaları gezerek şehit aileleri ve gaziler ile sohbet etti.

        Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından iftar yapıldı.

        Vali Taşolar ve AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun selamlama konuşmasının ardından program sona erdi.

        Programa, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Salih Büyük, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ile şehit ve gazi aileleri katıldı.

        - Şabanözü

        Şabanözü ilçesinde de 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar programı düzenledi.

        Kaymakamlık tarafından ilçedeki bir restoranda düzenlenen programda, Kaymakam Emre Urhan, gazi ve şehit yakınları ile tek tek ilgilendi, sohbet etti.

        Kaymakam Urhan, burada yaptığı konuşmada, katılımlarından dolayı herkese teşekkür ederek, tüm gazilere sağlık ve afiyet, şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

        İftar programına, Belediye Başkanı Faik Özcan, İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Yılgın, İlçe Jandarma Komutanı Atakan Yazıcı, kurum müdürleri, gazi ve şehit aileleri katıldı.

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