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        Çankırı'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Çankırı'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 13:51 Güncelleme: 04.04.2024 - 13:51
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        Çankırı'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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        Çankırı'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Ahmet D. (67) idaresindeki 28 ABG 086 plakalı otomobil, İstanbul-Samsun kara yolu Susuz köyü mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada araçta bulunan Halit D. (70) olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü ile Yeter (64) ve Ali D. (61) yaralandı.

        İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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