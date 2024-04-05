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        Çankırı Belediye Başkanı Esen, mazbatasını aldı

        MHP'den Çankırı Belediye Başkanı seçilen İsmail Hakkı Esen, mazbatasını alarak ikinci kez başkanlık koltuğuna oturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 11:56 Güncelleme: 05.04.2024 - 11:56
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        Çankırı Belediye Başkanı Esen, mazbatasını aldı
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        MHP'den Çankırı Belediye Başkanı seçilen İsmail Hakkı Esen, mazbatasını alarak ikinci kez başkanlık koltuğuna oturdu.

        Esen, Çankırı Adliyesinde mazbatasını almasının ardından belediyeye geldi. Burada düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, kurban kesilerek dua edildi.

        Belediye Başkanı Esen, törende, mazbata alımının mübarek cuma günü ve Kadir Gecesi'ne denk geldiğini söyledi.

        Artık yeni şeyler söylemek gerektiğini belirten Esen, "2019 yılında aldığımız mazbatadan sonra şehrimiz için canla başla mücadele ettik. Kimseyi ayırmadan, ayrışmadan Çankırı'mızın daha yaşanabilir, daha konforlu bir şehir olması için ekibimizle hizmete gayret ettik." dedi.

        Bundan sonrası için üzerlerindeki yükün farkında olduklarını dile getiren Esen, geçen 5 yıl içinde yaşanan bütün olumsuzluklar, hayat şartlarına, hastalıklar, depremler, doğal felaketler, dünyayı kasıp kavuran felaketlere rağmen yıllardır yapılmayan şehrin çok ihtiyacı olan 63 projenin de içinde olduğu 178 projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

        Beklentilerin yükseldiğini dile getiren Esen, şöyle konuştu:

        "Bize destek veren çok kıymetli hemşehrilerime, özellikle meclis üyelerime ve personelime çok teşekkür ediyorum. Hep güç kuvvet verdiler, arkamızda oldular. Bundan sonraki süreçte de Çankırı için seçimden ziyade gelecek nesiller için çok geri kalmış, garip kalmış şehrimiz için elimizden gelen gayretle kanımızın son damlasına kadar hizmete gayret edeceğiz."

        Konuşmanın ardından Esen, başkanlık makamına geçerek görevine başladı.

        Programa MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çankırı Milletvekili Pelin Yılık, MHP İl Başkanı Ahmet Kurt ile partililer, belediye personeli ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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