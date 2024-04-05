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        Çankırı'da Ramazan Bayramı dolayısıyla şehitlik ziyareti yapıldı

        Çankırı'da Ramazan Bayramı dolayısıyla şehitlik ziyaret edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 15:03 Güncelleme: 05.04.2024 - 15:03
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        Çankırı'da Ramazan Bayramı dolayısıyla şehitlik ziyareti yapıldı
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        Çankırı'da Ramazan Bayramı dolayısıyla şehitlik ziyaret edildi.

        Çankırı Şehitliği'nde düzenlenen törende Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

        Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Salih Büyük, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener, Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Atıcı, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehit ve gazi aileleri, öğrenciler ve vatandaşlar şehit kabirlerini ziyaret ederek dua etti.

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