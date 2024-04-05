Çankırı'da Ramazan Bayramı dolayısıyla şehitlik ziyareti yapıldı

Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Salih Büyük, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener, Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Atıcı, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehit ve gazi aileleri, öğrenciler ve vatandaşlar şehit kabirlerini ziyaret ederek dua etti.

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