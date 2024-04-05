Çankırı'dan Gazze'ye 2 tır gıda yardımı gönderildi

Çankırılı esnaf ve iş adamları tarafından kurulan Çankırı Gönülden Gönüle İnsani Yardım Derneği tarafından toplanan gıda malzemelerinin Gazze'ye uğurlanması için tören düzenlendi.

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