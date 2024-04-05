Çankırı'dan Gazze'ye 2 tır gıda yardımı gönderildi
Çankırı'dan toplanan gıda malzemeleri yüklü 2 tır, Gazze'ye uğurlandı.
Çankırı'dan toplanan gıda malzemeleri yüklü 2 tır, Gazze'ye uğurlandı.
Çankırılı esnaf ve iş adamları tarafından kurulan Çankırı Gönülden Gönüle İnsani Yardım Derneği tarafından toplanan gıda malzemelerinin Gazze'ye uğurlanması için tören düzenlendi.
Belediye Meydanı'nda düzenlenen törende dua edilmesinin ardından 2 bin 960 yardım kolisi bulunan 2 tır, Mersin Limanı'na gönderildi.
Programa Vali Mustafa Fırat Taşolar, dernek görevlileri, gönüllüler ve vatandaşlar katıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.