Çankırı'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından Nevzat Ayaz İlkokulu öğrencileri tarafından hazırlanan gösteriler sunuldu, şiirler okundu.

Burada düzenlenen törende günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından öğrencilerin hazırladığı gösteriler sunuldu.

Programa, Kaymakam Mücahit Özkök, Belediye Başkanı Ömer Güngör, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve vatandaşlar katıldı.

Programa, Kaymakam Ahmet Yeşilyurt, Belediye Başkanı Şerafettin Uslu, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve vatandaşlar katıldı.

Törene, Kaymakam Durdu Yavuz Öğüt, Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kozan, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve vatandaşlar katıldı.

Törene, Kaymakam Volkan Kaplan, Belediye Başkanı Harun Oflaz ile kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

İlçe Stadı'nda devam eden programda İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Cengiz Yılmaz, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Belediye Başkanlığı ve Kaymakamlık makamının çocuklara teslim edilmesinin ardından İlçe Stadı'nda düzenlenen programda, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Başar, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Çankırı'nın ilçelerinde törenler düzenlendi.

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