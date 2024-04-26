Çerkeş'te muhtarlar toplantısı yapıldı

Yapılan seçim sonucunda Kiremitçi Köyü Muhtarı Mustafa Dırmukcu ve Karaşar Köyü Muhtarı Hikmet Ar, birlik encümen üyeliklerine seçildi.

Kaymakam Emir Osman Bulgurlu, yeni seçilen ve görevlerine devam eden muhtarlarla İl Genel Meclisi üyelerine görevlerinde başarılar diledi.

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