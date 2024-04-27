Çankırı'da hafif ticari aracın köpeğe çarpması güvenlik kamerasında

Çankırı'da hafif ticari aracın "Gofret" isimli köpeğin üzerinden geçmesi, güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

Buğday Pazarı Akkaya Sokak'ta bir hafif ticari araç, Mehmet Yalçın'a ait yaklaşık 5 aylık Gofret isimli köpeğe çarparak üzerinden geçti.

Sahibi tarafından veterinere götürülen köpek, tedavi altına alındı. Kalçasında kırık tespit edilen köpeğin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerinden kaçan ve ehliyetsiz olduğu öğrenilen sürücü polis ekiplerince tespit edilerek, hakkında adli süreç başlatıldı.

Çarptıktan sonra aracın durmadığını belirten Yalçın, "Ben koştum, köpeği aldım hemen veterinere götürdüm. Veterinerimiz sağ olsun, hemen müdahale etti. Köpeğimize kalça kırığı var, yoğun bakımda kaldı, halen gözlemde. Biz de şikayetimizi yaptık." dedi.

Köpeğin ailesinden biri gibi olduğunu, çok sevdiklerini dile getiren Yalçın, "Çok etkilendik. Sosyal medyada paylaşılan videoları izleyemedim, bir kere izledim, bir daha izleyemedim. Buradan çok hızlı geçiyor araçlar, biz de hayvanları devamlı bağlayamıyoruz. Çocuklarımız da oluyor burada zaman zaman. Halen etkisinden kurtulmuş değiliz." ifadelerini kullandı.