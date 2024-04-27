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        Çankırı'da kaçak sigara üreten 5 şüpheli suçüstü yakalandı

        Çankırı'nın Atkaracalar ilçesinde bir depoda kaçak sigara üreten 5 şüpheli suçüstü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 14:47 Güncelleme: 27.04.2024 - 14:47
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        Çankırı'da kaçak sigara üreten 5 şüpheli suçüstü yakalandı
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        Çankırı'nın Atkaracalar ilçesinde bir depoda kaçak sigara üreten 5 şüpheli suçüstü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Atkaracalar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçede kaçak sigara imalathanesi olarak kullanılan bir depoya operasyon düzenlendi.

        Depodaki aramada 120 kilogram tütün, 180 bin boş makaron (filtreli sigara kağıdı), 120 bin dolu makaron, elektrikli sigara sarma makinesi, regülatör ve 88 bin kilitli poşet ele geçirildi.

        Operasyonda 3'ü yabancı uyruklu 5 şüpheli suçüstü yakalandı.

        Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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