Çankırı'da düzenlenen uluslararası resim çalıştayının sergisi açıldı

Çankırı'da "Uluslararası Çankırı-Ilgaz Nolana Sanat Çalıştayı" sergisi düzenlendi.

Çankırı Konfederasyonu tarafından llgaz Yıldıztepe Kayak Merkezi'ndeki bir otelde, ressam Birsen Çeken ve Ayşen Can küratörlüğünde 20-27 Nisan tarihlerinde organize edilen resim çalıştayının sergisi törenle açıldı.

Açılışın ardından katılımcılar, Kırgızistan, Azerbaycan, Rusya, Nahçıvan ve Türkiye'den 26 ressamın, Ilgaz'ın doğası, tarihi zenginlikleri ve yerel kültürünü ön plana çıkarttıkları eserleri gezerek bilgi aldı.

Ilgaz Belediye Başkanı Mehmed Öztürk, serginin açılışında yaptığı konuşmada, Ilgaz'ın tanıtımına katkı sağlayan sanatçılara teşekkür etti.

Çalıştaya ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getiren Öztürk, "Sanatın ve sporun yıldızı Ilgaz Yıldıztepe'de inşallah bundan sonra da güzel çalışmalara ev sahipliği yapacağımızdan hiç şüpheniz olmasın. Elimizden geldiği kadar Ilgaz Belediyesi olarak bu katkıları vermeye devam edeceğiz." dedi.

Çankırı Konfederasyonu Genel Başkanı Mustafa Can da sanatın çok önemli olduğunu vurguladı.