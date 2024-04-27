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        Kurşunlu'da satranç turnuvası düzenlendi

        Kurşunlu ilçesinde satranç turnuvası düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 19:49 Güncelleme: 27.04.2024 - 19:49
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        Kurşunlu'da satranç turnuvası düzenlendi
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        Kurşunlu ilçesinde satranç turnuvası düzenlendi.

        Kurşunlu Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Türkiye Satranç Federasyonu tarafından Kurşunlu Spor Salonu'nda düzenlenen turnuva Kaymakam Ahmet Yeşilyurt ve Belediye Başkanı Şerafettin Uslu tarafından yapılan temsili maç ile başladı.

        18 yaş üstü ve altı olarak iki kategoride 44 yarışmacının katıldığı turnuvada yarışmacılar derece almak için ter döktü.

        Turnuvada 18 yaş altı kategoride Osman Arılıkaltı, 18 yaş üstü kategoride ise Özcan Kırmızı birinci oldu.

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