Buğay köyünde yağmur duası yapıldı
Yapraklı ilçesine bağlı Buğay köyünde yağmur duası yapıldı.
Yapraklı ilçesine bağlı Buğay köyünde yağmur duası yapıldı.
Bölgede yaşanan kuraklık nedeniyle muhtarlık tarafından köy camisinde düzenlenen program kapsamında mevlit okundu dua edildi.
Öğle namazının ardından katılımcılara yemek ikramında bulunuldu.
Programa, Yapraklı Kaymakamı Mücahit Özkök, Yapraklı Belediye Başkanı Ömer Güngör, AK Parti İl Başkanı Koray Erdoğan, İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Ulusoy, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.