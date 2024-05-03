Çerkeş'te muhtarlardan Belediye Başkanı Sopacı'ya ziyaret

Ziyarette çalışmalarla ilgili fikir alışverişinde bulunulurken, Sopacı da yeni göreve gelen mahalle muhtarlarını tebrik edip başarı diledi.

İlçe merkezinde görev yapan mahalle muhtarları, Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı'yı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundu.

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