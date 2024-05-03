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        Çerkeş'te muhtarlardan Belediye Başkanı Sopacı'ya ziyaret

        Çerkeş'te muhtarlar Belediye Başkanı Hasan Sopacı'yı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 17:02 Güncelleme: 03.05.2024 - 17:02
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        Çerkeş'te muhtarlardan Belediye Başkanı Sopacı'ya ziyaret
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        Çerkeş'te muhtarlar Belediye Başkanı Hasan Sopacı'yı ziyaret etti.

        İlçe merkezinde görev yapan mahalle muhtarları, Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı'yı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundu.

        Ziyarette çalışmalarla ilgili fikir alışverişinde bulunulurken, Sopacı da yeni göreve gelen mahalle muhtarlarını tebrik edip başarı diledi.

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