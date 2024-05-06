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        Karaağaç köyünde yağmur ve şükür duası yapıldı

        Orta ilçesine bağlı Karaağaç köyünde yağmur ve şükür duası yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 15:45 Güncelleme: 06.05.2024 - 15:45
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        Karaağaç köyünde yağmur ve şükür duası yapıldı
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        Orta ilçesine bağlı Karaağaç köyünde yağmur ve şükür duası yapıldı.

        Köyde yaşanan kuraklık nedeniyle köy meydanında düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu, öğle namazının ardından yağmur duası yapıldı.

        Yağmur duasının ardından kurban kesilerek köy konağında vatandaşlara yemek ikramında bulunuldu.

        Programa, Kaymakam Erkan Minuz, Dodurga Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kaşıkcı, Orta Dernekler Federasyonu Başkanı Şaban Can, köy muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

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