Kızılırmak Kaymakamlığına atanan Bilal Çitil, görevine başladı

Alınan bilgiye göre, 2023 yılında Uşak'ta Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği görevine başlayan Çitil, akabinde deprem bölgesi olan Gaziantep İslahiye ilçesinde koordinatör kaymakam olarak görev yaptı.

Kaymakam Çitil'in Kırıkkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin Kamu Yönetimi bölümünden mezun olduğu öğrenildi.

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