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        Çankırı'da üniversite öğrencileri İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti

        Çankırı Karatekin Üniversitesinde (ÇAKÜ) öğrenciler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 21:23 Güncelleme: 07.05.2024 - 21:23
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        Çankırı'da üniversite öğrencileri İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti
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        Çankırı Karatekin Üniversitesinde (ÇAKÜ) öğrenciler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

        AK Parti Gençlik Kolları Üniversiteler Teşkilatı (ÜNİAK) tarafından "SayStop" yürüyüşü düzenlendi.

        Uluyazı Kampüsü'nde, Yabancı Diller Fakültesi önünde bir araya gelen öğrenciler, taşıdıkları Türk ve Filistin bayrakları ile "Filistin'de katliam var", "Gazze özgür olacak", "Filistin'in başkenti Kudüs'tür","SayStop" yazılı dövizlerle İsrail aleyhine slogan attı.

        Grup adına basın açıklamasını okuyan AK Parti Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı ve Üniversite Öğrenci Başkanı Mustafa Gökçek, 1984'ten bugüne kadar milyonlarca masum ve mazlum Filistinliyi göç, kıtlık ve ölümle sınayan İsrail yayılmacılığının, 7 Ekim 2023 itibarıyla soykırım halini aldığını söyledi.

        209 gündür çocuk, kadın, erkek, genç, yaşlı, engelli ayırt etmeksizin 35 bin kişinin İsrail barbarlığı tarafından katledildiği, binlerce kişinin evinden, yurdundan göçe sürüklendiği, kundaktaki bebeklerin bombardımanlar sonucunda enkaz altına can verdiği bir soykırım yaşandığını dile getiren Gökçek, "İnsanlığın yaşadığı acıları, canı yananın rengine, dinine ve diline göre tasnif etmeyi kınamayı ve lanetlemeyi kendisine paye bilen iki yüzlü egemen güçler ile uluslararası örgütler ise, vahşeti yaşatan İsrail olunca bir kez daha sessiz kalmayı, katledilen bebeklerin görüntülerine karşı gözlerini kapatmayı, masum kadınların feryatlarına karşı kulaklarını tıkamayı tercih etmişlerdir." dedi.

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