Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        Kızılırmak Kaymakamı Bilal Çitil, şehit ailelerini ziyaret etti

        Kızılırmak Kaymakamı Bilal Çitil, şehit ailelerini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 11:48 Güncelleme: 08.05.2024 - 11:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kızılırmak Kaymakamı Bilal Çitil, şehit ailelerini ziyaret etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kızılırmak Kaymakamı Bilal Çitil, şehit ailelerini ziyaret etti.

        Kemallı köyünde yaşayan şehit İskender Yıldırım ve Ali Bozgedik'in ailesini ziyaret eden Kaymakam Çitil, şehit ailesini ziyaretinin ardından köyün en yaşlıları olan Mustafa Kemal Okcu ile eşi Satı Okcu'ya ziyarette bulundu.

        Çift ile bir süre görüşen Kaymakam Çitil daha sonra köyden ayrıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Taksiciyi katletmişti! İşte cani için istenen ceza!
        Taksiciyi katletmişti! İşte cani için istenen ceza!
        Direksiyondayken maganda kurbanı oldu!
        Direksiyondayken maganda kurbanı oldu!
        Yunanistan'da tarih yazdı!
        Yunanistan'da tarih yazdı!
        Marketin deposuna kaçan eşini katletmişti! Cezası belli oldu!
        Marketin deposuna kaçan eşini katletmişti! Cezası belli oldu!
        Fenerbahçe'nin sakatlık kâbusu!
        Fenerbahçe'nin sakatlık kâbusu!
        Kargo uçağı gövdesi üzerine iniş yaptı!
        Kargo uçağı gövdesi üzerine iniş yaptı!
        Apartman yöneticisinden komşusuna kanlı pusu!
        Apartman yöneticisinden komşusuna kanlı pusu!
        Havayolunda yolcu rekoru
        Havayolunda yolcu rekoru
        Berat Özdemir adaylar arasında!
        Berat Özdemir adaylar arasında!
        Altınay Savunma halka açılıyor
        Altınay Savunma halka açılıyor
        "Filistinliler yaşamak için savaşıyor"
        "Filistinliler yaşamak için savaşıyor"
        Kruvasanı Fransız mı sandınız?
        Kruvasanı Fransız mı sandınız?
        Dünyanın gözü Refah'ta: Son durum ne?
        Dünyanın gözü Refah'ta: Son durum ne?
        "Eşimi boğdum uçurumdan attım!" Kahreden arayış!
        "Eşimi boğdum uçurumdan attım!" Kahreden arayış!
        İsteğe bağlı sigortada erken emeklilik
        İsteğe bağlı sigortada erken emeklilik
        Silahla vurulan okul müdürü hastanede öldü
        Silahla vurulan okul müdürü hastanede öldü
        Uzmanı açıkladı! Aynı kentte sıcaklık farkı 12 derece!
        Uzmanı açıkladı! Aynı kentte sıcaklık farkı 12 derece!
        Yeni trend: Kahvaltıda sebze
        Yeni trend: Kahvaltıda sebze
        Finlandiyalı genç nasıl Avrupa'nın en çok aranan suçlusuna dönüştü?
        Finlandiyalı genç nasıl Avrupa'nın en çok aranan suçlusuna dönüştü?
        Artık ‘kirli olmak’ trend
        Artık ‘kirli olmak’ trend

        Benzer Haberler

        Ilgaz ilçesinde çıkan yangında bir ev yandı
        Ilgaz ilçesinde çıkan yangında bir ev yandı
        Çankırı'da üniversite öğrencileri İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını...
        Çankırı'da üniversite öğrencileri İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını...
        Kızılırmak Kaymakamlığına atanan Bilal Çitil, görevine başladı
        Kızılırmak Kaymakamlığına atanan Bilal Çitil, görevine başladı
        Çankırı İl Sağlık Müdürü Sarıkaya'dan 7 Mayıs Dünya Astım Günü mesajı
        Çankırı İl Sağlık Müdürü Sarıkaya'dan 7 Mayıs Dünya Astım Günü mesajı
        Karaağaç köyünde yağmur ve şükür duası yapıldı
        Karaağaç köyünde yağmur ve şükür duası yapıldı
        Çankırı'da "Gazze'yi Unutma" sloganıyla destek açıklaması yapıldı
        Çankırı'da "Gazze'yi Unutma" sloganıyla destek açıklaması yapıldı