Kızılırmak Kaymakamı Bilal Çitil, şehit ailelerini ziyaret etti.

Kemallı köyünde yaşayan şehit İskender Yıldırım ve Ali Bozgedik'in ailesini ziyaret eden Kaymakam Çitil, şehit ailesini ziyaretinin ardından köyün en yaşlıları olan Mustafa Kemal Okcu ile eşi Satı Okcu'ya ziyarette bulundu.

Çift ile bir süre görüşen Kaymakam Çitil daha sonra köyden ayrıldı.