Jandarmanın çalışmasıyla Çerkeş-Kızılcahamam yolu Karga köyü mevkisinde kazalar sıfırlandı

MUHAMMED KAYGIN - Çankırı'da, Çerkeş-Kızılcahamam kara yolu Karga köyü mevkisinde sıkça yaşanan kazalar, yol boyunca yapılan iyileştirme ve jandarma ekiplerince yürütülen denetim sonucu sıfıra indirildi.

İstanbul-Samsun ile Ankara-Bolu kara yollarını birbirine bağlayan, yük ve yolcu taşımacılığında yoğun olarak kullanılan 46 kilometrelik kara yolunun Karga köyü mevkisinde sıkça yaşanan kazalar nedeniyle İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarmasınca çevirme ekipli radar ve hız denetimi ile dronla havadan trafik kontrolü artırıldı.

Bölgede sürücülerin en çok dikkat etmesi gereken unsurlardan birinin değişken hava koşulları olduğuna dikkati çeken Üçel, "Özellikle yüksek rakım sebebiyle sonbahar ve ilkbahar aylarında yoğun yağış alması, kış aylarında ise yükselti ile kar yağışının fazla olması, sürüş güvenliğini tehlikeye atmakta, bu da trafik kazalarına neden olmaktadır. Yolun 17-23. kilometreler arasında kalan bölgede yüksekliğin artması, sıcaklığın düşmesi sonucu yoğun sis ve gizli buzlanma göze çarpmaktadır." ifadelerini kullandı.

Çerkeş-Kızılcahamam yolunun tamamında 2021-2023 yıllarında 22 trafik kazasında 48 kişinin yaralandığını, 1 kişinin de öldüğünü bildiren Üçel, "Karga köyü mevkisinde meydana gelen 9 kazada ise 10 kişi yaralandı, 1 kişi öldü. 17, 18 ve 20 Ağustos 2023'te yüzde 10 eğimli ve sathi kaplama olan Karga köyü mevkisinde, yani yolun 10-11. kilometresinde peş peşe meydana gelen tek ve çift taraflı yaralanmalı ve maddi hasarlı trafik kazalarında 2'si ağır 12 vatandaşımız yaralanmıştı. Yaşanan bu kazalardan sonra yapılan yol genişletme çalışmaları ve denetimler neticesinde Karga köyü mevkisinde hiç kaza meydana gelmedi." dedi.

Trafik jandarması olarak Çerkeş-Kızılcahamam yolunda trafik güvenliğini etkileyen heyelan, çukur, çökme, dökülmüş malzeme ve eksik yol işaretleri gibi olumsuzlukları tespit ederek ilgili kurumlarla yazışmalar yaptıklarını anlatan Üçel, şunları kaydetti:

"Ayrıca, 'Hayatla yarışılmaz' mottosuyla başlatılan kampanya kapsamında Karayolları, ilçe, belde ve köy yollarında cayrokopter ve dron ile havadan, seyir halinde ve çevirme ekipli hız denetimi ile yerden denetim yapılmaktadır. Aynı şekilde sürücüler üzerinde çeşitli fiziksel ve psikolojik bozukluklara yol açan, kazalara davetiye çıkaran alkol denetimlerimiz de aralıksız devam etmektedir. Trafik kazalarının olumsuz etkilerinden sakınabilmek için birtakım önlemler almak gerekmektedir. Bu önlemlerin en başında, sürücülerin doğru davranış ve sürüş tarzını benimsemesi yer almaktadır. Yaralanma ve ölümleri azaltmak için mutlaka emniyet kemeri takılı olması, sürüş sırasında cep telefonu kullanılmaması gerekmektedir. 4-10 Mayıs Trafik Haftası vesilesiyle trafikte can kayıplarını ve kazaları önlemeye yönelik farkındalık oluşturmak için hep birlikte seferber olalım. Unutmayalım ki trafik kurallarına uymak, hayat kurtarır."