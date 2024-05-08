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        Jandarmanın çalışmasıyla Çerkeş-Kızılcahamam yolu Karga köyü mevkisinde kazalar sıfırlandı

        MUHAMMED KAYGIN - Çankırı'da, Çerkeş-Kızılcahamam kara yolu Karga köyü mevkisinde sıkça yaşanan kazalar, yol boyunca yapılan iyileştirme ve jandarma ekiplerince yürütülen denetim sonucu sıfıra indirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 13:05 Güncelleme: 08.05.2024 - 13:05
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        Jandarmanın çalışmasıyla Çerkeş-Kızılcahamam yolu Karga köyü mevkisinde kazalar sıfırlandı
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        MUHAMMED KAYGIN - Çankırı'da, Çerkeş-Kızılcahamam kara yolu Karga köyü mevkisinde sıkça yaşanan kazalar, yol boyunca yapılan iyileştirme ve jandarma ekiplerince yürütülen denetim sonucu sıfıra indirildi.

        İstanbul-Samsun ile Ankara-Bolu kara yollarını birbirine bağlayan, yük ve yolcu taşımacılığında yoğun olarak kullanılan 46 kilometrelik kara yolunun Karga köyü mevkisinde sıkça yaşanan kazalar nedeniyle İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarmasınca çevirme ekipli radar ve hız denetimi ile dronla havadan trafik kontrolü artırıldı.

        Bölgede yapılan yol düzenleme çalışmaları ve jandarma ekiplerinin çalışması sonucu son 9 aydır Karga köyü mevkisinde kaza meydana gelmedi.

        İl Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Üçel, AA muhabirine, Çerkeş-Kızılcahamam yolunda, özellikle ağır tonajlı araçlar nedeniyle trafik yoğunluğunun fazla olduğunu söyledi.

        Bölgede sürücülerin en çok dikkat etmesi gereken unsurlardan birinin değişken hava koşulları olduğuna dikkati çeken Üçel, "Özellikle yüksek rakım sebebiyle sonbahar ve ilkbahar aylarında yoğun yağış alması, kış aylarında ise yükselti ile kar yağışının fazla olması, sürüş güvenliğini tehlikeye atmakta, bu da trafik kazalarına neden olmaktadır. Yolun 17-23. kilometreler arasında kalan bölgede yüksekliğin artması, sıcaklığın düşmesi sonucu yoğun sis ve gizli buzlanma göze çarpmaktadır." ifadelerini kullandı.

        - Karga köyü mevkisinde son kaza 20 Ağustos 2023'te oldu

        Çerkeş-Kızılcahamam yolunun tamamında 2021-2023 yıllarında 22 trafik kazasında 48 kişinin yaralandığını, 1 kişinin de öldüğünü bildiren Üçel, "Karga köyü mevkisinde meydana gelen 9 kazada ise 10 kişi yaralandı, 1 kişi öldü. 17, 18 ve 20 Ağustos 2023'te yüzde 10 eğimli ve sathi kaplama olan Karga köyü mevkisinde, yani yolun 10-11. kilometresinde peş peşe meydana gelen tek ve çift taraflı yaralanmalı ve maddi hasarlı trafik kazalarında 2'si ağır 12 vatandaşımız yaralanmıştı. Yaşanan bu kazalardan sonra yapılan yol genişletme çalışmaları ve denetimler neticesinde Karga köyü mevkisinde hiç kaza meydana gelmedi." dedi.

        Trafik jandarması olarak Çerkeş-Kızılcahamam yolunda trafik güvenliğini etkileyen heyelan, çukur, çökme, dökülmüş malzeme ve eksik yol işaretleri gibi olumsuzlukları tespit ederek ilgili kurumlarla yazışmalar yaptıklarını anlatan Üçel, şunları kaydetti:

        "Ayrıca, 'Hayatla yarışılmaz' mottosuyla başlatılan kampanya kapsamında Karayolları, ilçe, belde ve köy yollarında cayrokopter ve dron ile havadan, seyir halinde ve çevirme ekipli hız denetimi ile yerden denetim yapılmaktadır. Aynı şekilde sürücüler üzerinde çeşitli fiziksel ve psikolojik bozukluklara yol açan, kazalara davetiye çıkaran alkol denetimlerimiz de aralıksız devam etmektedir. Trafik kazalarının olumsuz etkilerinden sakınabilmek için birtakım önlemler almak gerekmektedir. Bu önlemlerin en başında, sürücülerin doğru davranış ve sürüş tarzını benimsemesi yer almaktadır. Yaralanma ve ölümleri azaltmak için mutlaka emniyet kemeri takılı olması, sürüş sırasında cep telefonu kullanılmaması gerekmektedir. 4-10 Mayıs Trafik Haftası vesilesiyle trafikte can kayıplarını ve kazaları önlemeye yönelik farkındalık oluşturmak için hep birlikte seferber olalım. Unutmayalım ki trafik kurallarına uymak, hayat kurtarır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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