Çankırı'da cayrokopterle trafik denetimi yapıldı
Çankırı'da jandarma ekipleri, cayrokopter destekli trafik denetimi gerçekleştirdi.
Çankırı'da jandarma ekipleri, cayrokopter destekli trafik denetimi gerçekleştirdi.
Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çerkeş-Kızılcahamam kara yolunda cayrokopterle havadan trafik denetimi yapıldı.
Denetimde 107 araç kontrol edildi, bir sürücüye idari para cezası uygulandı.
Denetlemelerin düzenli olarak her ay farklı bölgede yapılacağı öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.