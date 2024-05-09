Kızılırmak Kaymakamı Bilal Çitil'e öğrencilerden ziyaret

Kızılırmak Kaymakamı olarak atanan Bilal Çitil'e öğrenciler "hoş geldiniz" ziyaretinde bulundu.

Kızılırmak Şehit Medet Ekizceli Çok Programlı Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencilerinden Sude Bektaş, Eylül Su Doğanay ve İrem Sıla Yılmaz, Kaymakam Çitil'i makamında ziyaret etti.

Ziyarette Trafik Haftası dolayısıyla emniyet kemerinin önemine ilişkin sunum da gerçekleştiren öğrenciler, Kaymakam Çitil'e görevinde başarılar diledi.

Kaymakam Çitil de ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek öğrencilere teşekkür etti.