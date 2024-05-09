Çankırı'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü
Çankırı'nın Bayramören ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü.
Çankırı’nın Bayramören ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü.
A.Ö. (84) idaresindeki 34 PG 6001 plakalı otomobil, Kurşunlu-Bayramören yolu Doruk mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekibinin yardımıyla çıkarılarak ambulansla Kurşunlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Daha sonra Çankırı Devlet Hastanesine sevk edilen A.Ö, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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