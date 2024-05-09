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        Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Çankırı'da ziyaretlerde bulundu

        Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Çankırı'da ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 18:07 Güncelleme: 09.05.2024 - 18:07
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        Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Çankırı'da ziyaretlerde bulundu
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        Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Çankırı'da ziyaretlerde bulundu.

        Çankırı Valiliğini ziyaret eden Çetin, burada Vali Mustafa Fırat Taşolar tarafından karşılandı.

        Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Çetin, Taşolar ile makamında bir süre görüştü.

        Daha sonra Çankırı Adliyesi'ne geçen Çetin, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener'i ziyaret etti.

        Kent merkezinde Şehit Tevfik Pehlivan Caddesi’nde esnaf ziyareti yapan Çetin, vatandaşlarla fotoğraf çekindi, çocuklara hediyeler verdi.

        Ardından 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına giden Çetin, Tuğgeneral Salih Büyük ile görüşmesinin ardından kentten ayrıldı.

        Orgeneral Çetin'e esnaf ziyaretinde Vali Taşolar, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Cumhuriyet Başsavcısı Ener, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, İl Jandarma Komutanı Albay Yusuf Mutlu Genç eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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