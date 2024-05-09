Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Çankırı'da ziyaretlerde bulundu

Daha sonra Çankırı Adliyesi'ne geçen Çetin, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener'i ziyaret etti.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Çetin, Taşolar ile makamında bir süre görüştü.

Çankırı Valiliğini ziyaret eden Çetin, burada Vali Mustafa Fırat Taşolar tarafından karşılandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.