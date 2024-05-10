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        Çankırı'nın ilçelerindeki eğitim sendikalarından okul müdürünün öldürülmesine tepki

        Çankırı'nın ilçelerinde eğitim sendikaları, Eyüpsultan'da özel bir lisenin müdürü İbrahim Oktugan'ın, okuldan atılmasından sorumlu tuttuğu yabancı uyruklu bir öğrencinin silahlı saldırısı sonucu öldürülmesine tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 14:37 Güncelleme: 10.05.2024 - 14:37
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        Çankırı'nın ilçelerindeki eğitim sendikalarından okul müdürünün öldürülmesine tepki
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        Çankırı'nın ilçelerinde eğitim sendikaları, Eyüpsultan'da özel bir lisenin müdürü İbrahim Oktugan'ın, okuldan atılmasından sorumlu tuttuğu yabancı uyruklu bir öğrencinin silahlı saldırısı sonucu öldürülmesine tepki gösterdi.

        Orta'da ilçesinde Eğitim-Bir-Sen tarafından 15 Temmuz Meydanı'nda düzenlenen programda grup adına açıklama yapan Murat Evcimen, eğitim çalışanlarına yönelik artan şiddet olaylarını proteste etmek, şiddeti önleyecek, failleri cezalandıracak ve mağdurlara hukuki koruma sağlayacak yasal bir düzenlemenin yapılması talebiyle bir araya geldiklerini söyledi.

        Eyüpsultan'da lise müdürü Oktugan'ın öldürüldüğünü hatırlatan Evcimen, "Yıllardır, kanayan bir yara haline gelen şiddet olaylarına dikkat çekiyor, tedbir alınması için yetkililere çağrıda bulunuyoruz. Bu çağrımızı yıllardır yapıyoruz. Sesimize kulak verilseydi, gereken önlemler zamanında alınmış olsaydı belki de bugün başka şeyler konuşurduk. Ancak ne yazık ki birçok konuda olduğu gibi bu konuda da geç kalınmıştır." ifadelerini kullandı.

        - Çerkeş

        Çerkeş ilçesinde Eğitim-Bir-Sen, Türk Eğitim-Sen ve Eğitim-İş Sendikası üyeleri eğitimde şiddeti protesto etti.

        Kaymakamlık önünde bir araya gelen sendika üyeleri adına basın açıklamasını okuyan Recep Öztürk, ölümle sonuçlanmaya başlayan saldırıların son bulması için gereken adımların atılması gerektiğini söyledi.

        Eğitimcilere yönelik şiddeti önleme yasasının çıkarılması gerektiğine dikkati çeken Öztürk, "Öğretmen, memur hizmetli, şef şube müdürü demeden tüm eğitim çalışanlarına kamu görevlilerine yönelen şiddeti bir defa daha lanetliyoruz. Bugüne kadar kamu görevlilerine yönelik gerçekleştirilen tüm şiddet olaylarında tepkimizi en sert şekilde ortaya koyduk. Tüm sendikalar olarak, geçen yıl hayata geçirilen Öğretmenlik Meslek Kanunu tartışmalarında şiddete yönelik düzenlemeyi talep edip son ana kadar sergilediğimiz ısrarın gereği yapılmadı. O gün gereği yapılsaydı belki bugün daha farklı konuşmak mümkün olacaktı." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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