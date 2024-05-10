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        Çankırı'da tarım aletinin altında kalan kişi öldü

        Çankırı'nın Orta ilçesinde tarım aletinin altında kalan kişi öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 21:19 Güncelleme: 10.05.2024 - 21:19
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        Çankırı'da tarım aletinin altında kalan kişi öldü
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        Çankırı'nın Orta ilçesinde tarım aletinin altında kalan kişi öldü.

        Hasanhacı köyünde ikamet eden M.K. (66), bakım yapmak için altına girdiği tarım aletinin arkaya doğru yatması sonucu altında kaldı.

        Komşularının tarım aletinin altında olduğunu görmesi üzerine jandarma ve sağlık ekiplerine haber verildi.

        Sağlık görevlilerince yapılan incelemede, M.K'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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