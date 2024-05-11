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        Büyükler Kuraş Türkiye Şampiyonası Çankırı'da başladı

        Çankırı'da düzenlenen Büyükler Kuraş Türkiye Şampiyonası başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 17:13 Güncelleme: 11.05.2024 - 17:13
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        Büyükler Kuraş Türkiye Şampiyonası Çankırı'da başladı
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        Çankırı'da düzenlenen Büyükler Kuraş Türkiye Şampiyonası başladı.

        Orhan Saka Spor Salonu'nda 17 ilden 265 sporcunun katılımıyla düzenlenen şampiyona için düzenlenen seremonide, saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu.

        Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Kuraş Asbaşkanı Muammer Maden, burada yaptığı konuşmada, sorunsuz bir şampiyona geçirme temennisinde bulunarak, sporculara başarı diledi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Ekrem Şahin de şampiyonaya ev sahipliği yapmaktan dolayı mutluluk duyduklarını belirtti.

        Konuşmaların ardından müsabakalar başladı.

        Açılış törenine Vali Mustafa Fırat Taşolar ile eşi Didem Taşolar, sporcular ve vatandaşlar katıldı.

        Organizasyon, yarın sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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