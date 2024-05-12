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        Kızılırmak Kaymakamı Bilal Çitil, şehit ve gazi annelerinin Anneler Günü'nü kutladı

        Kızılırmak Kaymakamı Bilal Çitil ile eşi Gamze Çitil, Anneler Günü dolayısıyla şehit ve gazi ailelerini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 19:06 Güncelleme: 12.05.2024 - 19:06
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        Kızılırmak Kaymakamı Bilal Çitil, şehit ve gazi annelerinin Anneler Günü'nü kutladı
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        Kızılırmak Kaymakamı Bilal Çitil ile eşi Gamze Çitil, Anneler Günü dolayısıyla şehit ve gazi ailelerini ziyaret etti.

        Kaymakam Çitil ile beraberindekiler şehit Medet Ekizceli, şehit Yavuz Bayram, şehit Adem Ballı, Şehit Mustafa Danışmaz ve gazi Hüdaver Çetin, gazi Veli Bayram ile gazi Mahir Sipahi'nin ailelerini ziyaret ederek Anneler Günü'nü kutladı.

        Kaymakam Çitil'e İlçe Emniyet Amiri Zeki Yıldırım, İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Yücel, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdiresi Meryem Gökce de eşlik etti.

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