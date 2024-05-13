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        Turistik Tuz Ekspresi 18 Mayıs'ta ilk seferine çıkacak

        Çankırı'nın tarihi ve kültürel güzelliklerinin yerli ve yabancı ziyaretçilere tanıtılmasını amaçlayan Turistik Tuz Ekspresi'nin 18 Mayıs'ta Ankara'dan ilk seferine çıkacağı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 13:05 Güncelleme: 13.05.2024 - 13:05
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        Turistik Tuz Ekspresi 18 Mayıs'ta ilk seferine çıkacak
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        Çankırı'nın tarihi ve kültürel güzelliklerinin yerli ve yabancı ziyaretçilere tanıtılmasını amaçlayan Turistik Tuz Ekspresi'nin 18 Mayıs'ta Ankara'dan ilk seferine çıkacağı bildirildi.

        Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansından (KUZKA) yapılan açıklamada, Ankara çıkışlı Turistik Tuz Ekspresi'nin, hafta sonlarında günübirlik tren seyahati sevenler için yepyeni bir deneyim vadettiği belirtildi.

        Turistik Tuz Ekspresi'nin Çankırı'da 90 yıl önce gerçekleştirilen Tenezzüh (Gezinti) Treni seferlerinin devamı niteliği taşıdığı aktarılan açıklamada, "Turistik Tuz Ekspresi yolcularını geçmişten geleceğe taşıyacak. Çankırı Valiliği, Çankırı Belediyesi ve Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) işbirliği ile düzenlenen tren seferleriyle bölgede turizm hareketliliğinin artırılması hedefleniyor. Turistik Tuz Ekspresi'nin ilk seferi 18 Mayıs 2024 Cumartesi günü Ankara Garı'ndan 07.50'de hareket edecek. Keyifli bir yolculuğun ardından Çankırı'nın tarih kokan sokakları, büyüleyici Yer Altı Tuz Şehri, butik müzeleri ve yöresel lezzetleriyle yolcularını geçmişe götürecek. Yaklaşık 250 yolcu kapasitesine sahip turistik tren Çankırı programını tamamladıktan sonra aynı gün akşam 19.40'ta Ankara'ya geri dönecek." ifadeleri kullanıldı.

        Günübirlik 18 Mayıs, 25 Mayıs, 1 Haziran ve 8 Haziran tarihlerinde düzenlenecek Turistik Tuz Ekspresi turlarına katılmak isteyen ziyaretçilerin, seyahat acentelerinden bilet satın alabilecekleri belirtilen açıklamada, KUZKA'nın, yürüttüğü "2024 yılı Batı Karadeniz’i Keşfet Alternatif Destek Programı" kapsamında Turistik Tuz Ekspresi'ne yönelik tur programı düzenleyecek TÜRSAB'a bağlı A grubu seyahat acentelerine destek sağlayacağı vurgulandı.

        Desteklerden yararlanmak isteyen acentelerin 30 Kasım 2024'e kadar düzenleyecekleri turlar için KUZKA'ya proje başvurusunda bulunabilecekleri, başvurular için son tarihin ise 31 Ekim 2024 Perşembe saat 23.59 olarak ilan edildiği kaydedildi.

        Açıklamada, görüşlerine yer verilen Vali Mustafa Fırat Taşolar, "Yazılı ve görsel basın ile sosyal medya üzerinden tanıtım çalışmalarımıza başladık. Kapasitesi 250 kişilik olan trenler ile toplamda 4 seferde 1000 kişiyi şehrimize getirmeyi planlıyoruz. Bu 4 seferi başarıyla tamamladığımızda sonraki dönemlerde Çankırı, Ankara’nın günübirlik turizm merkezlerinden biri olacaktır. Aynı zamanda turizm anlamında Çankırı’ya artı katma değer sağlayacağına inanıyorum. Planlamalarımızı ona göre yapıyoruz." değerlendirmesini yaptı. ​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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