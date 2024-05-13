Orta Kaymakamı Erkan Minuz, okul ziyaretlerinde bulundu.

Kaymakam Minuz'a, Orta Belediye Başkanı Ömer Bezci, Dodurga Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kaşıkcı, Kalfat Belediye Başkanı Salim Doğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Başer de eşlik etti.

Okulun çevre düzeni konusunda okul yönetimiyle istişarelerde bulunan Minuz, ilçede önceliklerinin eğitim olduğunu, öğrencilerin sağlıklı bir ortamda eğitimlerini almaları gerektiğini dile getirdi.

Şehit Uhud Kadir Işık Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret eden Minuz, okulda incelemeler yaptı.

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