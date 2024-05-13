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        Orta Kaymakamı Erkan Minuz, okul ziyaretlerinde bulundu

        Orta Kaymakamı Erkan Minuz, okul ziyaretlerinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 18:03 Güncelleme: 13.05.2024 - 18:03
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        Orta Kaymakamı Erkan Minuz, okul ziyaretlerinde bulundu
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        Orta Kaymakamı Erkan Minuz, okul ziyaretlerinde bulundu.

        Şehit Uhud Kadir Işık Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret eden Minuz, okulda incelemeler yaptı.

        Okulun çevre düzeni konusunda okul yönetimiyle istişarelerde bulunan Minuz, ilçede önceliklerinin eğitim olduğunu, öğrencilerin sağlıklı bir ortamda eğitimlerini almaları gerektiğini dile getirdi.

        Kaymakam Minuz'a, Orta Belediye Başkanı Ömer Bezci, Dodurga Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kaşıkcı, Kalfat Belediye Başkanı Salim Doğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Başer de eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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