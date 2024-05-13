Kızılırmak Kaymakamı Bilal Çitil, halk günü toplantısına katıldı

Öte yandan Kaymakam Çitil, Anneler Günü dolayısıyla Hükümet Konağı'nda çalışan kadın personele hediye takdim ederek Anneler Günü'nü kutladı.

Köy konağı önünde düzenlenen toplantıda, Kaymakam Çitil, vatandaşların sorunlarını dinleyerek çözüm için ilgili birimlere talimat verdi.

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