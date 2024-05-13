Çankırı'nın yüksek kesimlerine kar yağdı
Çankırı'nın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.
Çankırı'nın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.
İl genelinde etkili olan sağanak Yapraklı, Ilgaz, Çerkeş ilçelerinin yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.
Hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğü ilde yüksek kesimler beyaza büründü.
İl merkezinde de sağanak etkili oluyor.
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