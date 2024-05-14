Çankırı'da fabrikada çıkan yangın söndürüldü
Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü.
Giriş: 14.05.2024 - 16:45 Güncelleme: 14.05.2024 - 16:45
Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü.
Şabanözü Organize Sanayi Bölgesi'nde elektrikli ev aletleri üreten fabrikada, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Şabanözü Belediyesinin itfaiye ekipleri sevk edildi.
Fabrikanın boyahanesinden çıktığı belirtilen yangına müdahale eden ekipler, alevleri kısa sürede kontrol altına aldı.
Ekiplerce söndürülen yangında fabrikada hasar oluştu.
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