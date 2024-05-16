Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        Korgun Kaymakamlığına atanan Orkun Ulukaya göreve başladı

        Korgun Kaymakamlığına atanan Orkun Ulukaya görevine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 10:39 Güncelleme: 16.05.2024 - 10:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Korgun Kaymakamlığına atanan Orkun Ulukaya göreve başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Korgun Kaymakamlığına atanan Orkun Ulukaya görevine başladı.

        Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümünü bitiren ve Malatya kaymakam adayı olarak 2023 yılında mülki idare amirliği görevine başlayan Ulukaya, geçen yıl 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Malatya'da koordinatör kaymakam olarak görev yaptı.

        Ulukaya, İçişleri Bakanlığının atama onayı ile Korgun ilçesindeki görevine başladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kızını öldüren torunundan şikayetçi olmadı!
        Kızını öldüren torunundan şikayetçi olmadı!
        İstanbul'da 4 katlı binada patlama!
        İstanbul'da 4 katlı binada patlama!
        Geldi, vurdu, yürüyerek uzaklaştı! Soğukkanlı katil!
        Geldi, vurdu, yürüyerek uzaklaştı! Soğukkanlı katil!
        Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 4 gözaltı daha!
        Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 4 gözaltı daha!
        Cimbom'un korktuğu başına geldi!
        Cimbom'un korktuğu başına geldi!
        Türkiye'de her 3 yetişkinden biri tansiyon hastası
        Türkiye'de her 3 yetişkinden biri tansiyon hastası
        Üniversiteli motokurye Ata Emre Akman'ın öldürülmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı
        Üniversiteli motokurye Ata Emre Akman'ın öldürülmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı
        Derbinin iddaa oranları belli oldu!
        Derbinin iddaa oranları belli oldu!
        Hollanda'da koalisyonda anlaşma sağlandı
        Hollanda'da koalisyonda anlaşma sağlandı
        Fenerbahçe'ye Portekiz'den golcü!
        Fenerbahçe'ye Portekiz'den golcü!
        Bakan Uraloğlu'ndan otoyol ve köprü geçiş ücretine ilişkin açıklama
        Bakan Uraloğlu'ndan otoyol ve köprü geçiş ücretine ilişkin açıklama
        Fransa'nın özerk bölgesinde OHAL ilan edildi
        Fransa'nın özerk bölgesinde OHAL ilan edildi
        Meteoroloji'den kritik açıklama! Yurdun yarısında yağış var!
        Meteoroloji'den kritik açıklama! Yurdun yarısında yağış var!
        Part time çalışanların tazminat hakkı
        Part time çalışanların tazminat hakkı
        Slovakya Başbakanına suikast girişimi: Durumu nasıl?
        Slovakya Başbakanına suikast girişimi: Durumu nasıl?
        Genel sağlığın temeli o organda! Bu meyve ve sebzeleri yiyor musunuz?
        Genel sağlığın temeli o organda! Bu meyve ve sebzeleri yiyor musunuz?
        Düğün yine ertelendi
        Düğün yine ertelendi
        "Sezon sonunda birçok şeyi açıklayacağım!"
        "Sezon sonunda birçok şeyi açıklayacağım!"
        3,5 sent hedefi ne zaman?
        3,5 sent hedefi ne zaman?
        Bana manikürcünü söyle sana kim olduğunu söyleyeyim
        Bana manikürcünü söyle sana kim olduğunu söyleyeyim

        Benzer Haberler

        Atatürk'ün doğduğu evin bahçesinden alınan toprak Çankırı'ya ulaştırıldı
        Atatürk'ün doğduğu evin bahçesinden alınan toprak Çankırı'ya ulaştırıldı
        Başkent EDAŞ'tan Çankırı'da bakım ve yatırım çalışması
        Başkent EDAŞ'tan Çankırı'da bakım ve yatırım çalışması
        Çankırı'da fabrikada çıkan yangın söndürüldü
        Çankırı'da fabrikada çıkan yangın söndürüldü
        Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde mayısta kar yağışı etkili oldu
        Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde mayısta kar yağışı etkili oldu
        Çankırı'nın yüksek kesimlerine kar yağdı
        Çankırı'nın yüksek kesimlerine kar yağdı
        Kızılırmak Kaymakamı Bilal Çitil, halk günü toplantısına katıldı
        Kızılırmak Kaymakamı Bilal Çitil, halk günü toplantısına katıldı