Korgun Kaymakamlığına atanan Orkun Ulukaya göreve başladı

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümünü bitiren ve Malatya kaymakam adayı olarak 2023 yılında mülki idare amirliği görevine başlayan Ulukaya, geçen yıl 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Malatya'da koordinatör kaymakam olarak görev yaptı.

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