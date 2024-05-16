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        Orta'da "Gençlik Yürüyüşü" düzenlendi

        Orta'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında "Gençlik Yürüyüşü" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 12:49 Güncelleme: 16.05.2024 - 12:49
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        Orta'da "Gençlik Yürüyüşü" düzenlendi
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        Orta'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında "Gençlik Yürüyüşü" düzenlendi.

        Orta ve Kurşunlu Kaymakamlığı ile Belediye Başkanlıkları tarafından düzenlenen etkinlikte katılımcılar, Sakaeli köyündeki peri bacaları mevkisinde 3,5 kilometrelik yürüyüş gerçekleştirdi.

        Ellerinde Türk bayrağı ve Atatürk posterleriyle yürüyen öğrenciler, yürüyüşün sonunda çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi.

        Yürüyüşün ardından Orta Belediye Başkanı Ömer Bezci ile Kurşunlu Belediye Başkanı Şerafettin Uslu, katılımcılara ve programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

        Yürüyüşe, Vali Mustafa Fırat Taşolar, Orta Kaymakamı Erkan Minuz, Kurşunlu Kaymakamı Ahmet Yeşilyurt, Bayramören Kaymakamı Hüseyin Taha Fidan, Yapraklı Kaymakamı Mücahit Özkök, İl Jandarma Komutanı Albay Yusuf Mutlu Genç, kurum müdürleri öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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