Orta'da "Gençlik Yürüyüşü" düzenlendi

Orta'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında "Gençlik Yürüyüşü" düzenlendi.

Orta ve Kurşunlu Kaymakamlığı ile Belediye Başkanlıkları tarafından düzenlenen etkinlikte katılımcılar, Sakaeli köyündeki peri bacaları mevkisinde 3,5 kilometrelik yürüyüş gerçekleştirdi.

Ellerinde Türk bayrağı ve Atatürk posterleriyle yürüyen öğrenciler, yürüyüşün sonunda çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi.

Yürüyüşün ardından Orta Belediye Başkanı Ömer Bezci ile Kurşunlu Belediye Başkanı Şerafettin Uslu, katılımcılara ve programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.