Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        Çankırı'da temsili askerlik yapacak engellilere "asker kınası" yakıldı

        Çankırı'da Engelliler Haftası dolayısıyla "Kınalı Kuzular Asker Oluyor" etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 13:07 Güncelleme: 16.05.2024 - 13:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çankırı'da temsili askerlik yapacak engellilere "asker kınası" yakıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çankırı'da Engelliler Haftası dolayısıyla "Kınalı Kuzular Asker Oluyor" etkinliği düzenlendi.

        Çankırı Belediyesi tarafından Sosyal Tesis Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, 1 günlük temsili askerlik yapacak engellilerin "asker kınası" yakıldı.

        Aileler etkinlikte duygusal anlar yaşadı.

        Program, Çankırı Belediyesi Engelliler Koordinasyon Merkezi bünyesinde oluşturulan Ritim Grubu'nun gösterisinin ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        17 yaşındaki Melek başından vurulmuştu! Savcı: Kasten öldürme!
        17 yaşındaki Melek başından vurulmuştu! Savcı: Kasten öldürme!
        Refah'a saldırılar sürüyor: İsrail ek askeri birlik gönderdi
        Refah'a saldırılar sürüyor: İsrail ek askeri birlik gönderdi
        Zehra'nın katiline indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet
        Zehra'nın katiline indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet
        Okula getirdiği biber gazı topu patladı!
        Okula getirdiği biber gazı topu patladı!
        Fenerbahçe'ye Portekiz'den golcü!
        Fenerbahçe'ye Portekiz'den golcü!
        Arda Güler, Avrupa'da akım başlattı
        Arda Güler, Avrupa'da akım başlattı
        Avrupa’da gezilmesi gereken 6 demiryolu rotasından biri
        Avrupa’da gezilmesi gereken 6 demiryolu rotasından biri
        İşte en çok pişman olunan 10 şey!
        İşte en çok pişman olunan 10 şey!
        Baraj alanında rastlandı! Kazdıkça ortaya çıkıyor
        Baraj alanında rastlandı! Kazdıkça ortaya çıkıyor
        Bakan Uraloğlu'ndan otoyol ve köprü geçiş ücretine ilişkin açıklama
        Bakan Uraloğlu'ndan otoyol ve köprü geçiş ücretine ilişkin açıklama
        Kötü beslenmenin yeni bir adı var! Kurtulmak için ne yapmalı?
        Kötü beslenmenin yeni bir adı var! Kurtulmak için ne yapmalı?
        Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 4 gözaltı daha!
        Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 4 gözaltı daha!
        Cimbom'un korktuğu başına geldi!
        Cimbom'un korktuğu başına geldi!
        Türkiye'de her 3 yetişkinden biri tansiyon hastası
        Türkiye'de her 3 yetişkinden biri tansiyon hastası
        Üniversiteli motokurye Ata Emre Akman'ın öldürülmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı
        Üniversiteli motokurye Ata Emre Akman'ın öldürülmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı
        Genel sağlığın temeli o organda! Bu meyve ve sebzeleri yiyor musunuz?
        Genel sağlığın temeli o organda! Bu meyve ve sebzeleri yiyor musunuz?
        Derbinin iddaa oranları belli oldu!
        Derbinin iddaa oranları belli oldu!
        10 yıldır beklenen gün geldi! Mustafa Erdem tutuklandı
        10 yıldır beklenen gün geldi! Mustafa Erdem tutuklandı
        Fransa'nın özerk bölgesinde OHAL ilan edildi
        Fransa'nın özerk bölgesinde OHAL ilan edildi
        Slovakya Başbakanına suikast girişimi: Durumu nasıl?
        Slovakya Başbakanına suikast girişimi: Durumu nasıl?

        Benzer Haberler

        Orta'da "Gençlik Yürüyüşü" düzenlendi
        Orta'da "Gençlik Yürüyüşü" düzenlendi
        Korgun Kaymakamlığına atanan Orkun Ulukaya göreve başladı
        Korgun Kaymakamlığına atanan Orkun Ulukaya göreve başladı
        Atatürk'ün doğduğu evin bahçesinden alınan toprak Çankırı'ya ulaştırıldı
        Atatürk'ün doğduğu evin bahçesinden alınan toprak Çankırı'ya ulaştırıldı
        Başkent EDAŞ'tan Çankırı'da bakım ve yatırım çalışması
        Başkent EDAŞ'tan Çankırı'da bakım ve yatırım çalışması
        Çankırı'da fabrikada çıkan yangın söndürüldü
        Çankırı'da fabrikada çıkan yangın söndürüldü
        Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde mayısta kar yağışı etkili oldu
        Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde mayısta kar yağışı etkili oldu