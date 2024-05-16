Çankırı'da temsili askerlik yapacak engellilere "asker kınası" yakıldı
Çankırı'da Engelliler Haftası dolayısıyla "Kınalı Kuzular Asker Oluyor" etkinliği düzenlendi.
Çankırı'da Engelliler Haftası dolayısıyla "Kınalı Kuzular Asker Oluyor" etkinliği düzenlendi.
Çankırı Belediyesi tarafından Sosyal Tesis Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, 1 günlük temsili askerlik yapacak engellilerin "asker kınası" yakıldı.
Aileler etkinlikte duygusal anlar yaşadı.
Program, Çankırı Belediyesi Engelliler Koordinasyon Merkezi bünyesinde oluşturulan Ritim Grubu'nun gösterisinin ardından sona erdi.
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