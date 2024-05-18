Korgun Kaymakamı Ulukaya, pazar esnafını ziyaret etti

Pazar esnafı da Kaymakam Ulukaya’nın ziyeretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, teşekkür etti.

Kaymakam Ulukaya, ziyaretleri sırasında esnafın sorun ve taleplerini de dinledi.

İlçe merkezinde kurulan pazar alanını ziyaret eden Ulukaya, esnafla bir araya geldi.

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