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        Korgun Kaymakamı Ulukaya, pazar esnafını ziyaret etti

        Korgun Kaymakamı Orkun Ulukaya, pazar esnafına ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 10:23 Güncelleme: 18.05.2024 - 10:23
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        Korgun Kaymakamı Ulukaya, pazar esnafını ziyaret etti
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        Korgun Kaymakamı Orkun Ulukaya, pazar esnafına ziyarette bulundu.

        İlçe merkezinde kurulan pazar alanını ziyaret eden Ulukaya, esnafla bir araya geldi.

        Kaymakam Ulukaya, ziyaretleri sırasında esnafın sorun ve taleplerini de dinledi.

        Pazar esnafı da Kaymakam Ulukaya’nın ziyeretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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