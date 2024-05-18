Çankırı'da bir evde çıkan yangında 2 kişi öldü

Ekiplerce yangının söndürülmesinin ardından evde yapılan incelemede, Gülden ve annesi Ümmühan Kütük'ün cansız bedenlerine ulaşıldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yenice köyünde Gülden Kütük (40) ile annesi Ümmühan Kütük'ün (78) yaşadığı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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