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        Çankırı'da bariyere çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 12:41 Güncelleme: 18.05.2024 - 12:41
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        Çankırı'da bariyere çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
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        Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

        Sürücüsü öğrenilemeyen 18 KZ 133 plakalı otomobil, İstanbul-Samsun kara yolu Saçak Kavşağı mevkisinde önce tıra, ardından bariyere çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Kazada otomobilde bulunan S.U, H.E, T.G. ve Y.B. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle yolda bir süre tek şeritten sağlanan trafik, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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