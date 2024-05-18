Çankırı'da bariyere çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Sürücüsü öğrenilemeyen 18 KZ 133 plakalı otomobil, İstanbul-Samsun kara yolu Saçak Kavşağı mevkisinde önce tıra, ardından bariyere çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada otomobilde bulunan S.U, H.E, T.G. ve Y.B. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle yolda bir süre tek şeritten sağlanan trafik, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.
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