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        Çankırı'da yaylalar düğün çiçekleriyle sarıya boyandı

        Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde ilkbaharda açan ve doğayı sarıya boyayan düğün çiçekleri, ziyaretçilerine eşsiz güzellikler sunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2024 - 12:21 Güncelleme: 19.05.2024 - 12:21
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        Çankırı'da yaylalar düğün çiçekleriyle sarıya boyandı
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        Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde ilkbaharda açan ve doğayı sarıya boyayan düğün çiçekleri, ziyaretçilerine eşsiz güzellikler sunuyor.

        Her yıl mayıs ayında açmaya başlayan düğün çiçekleri, ilçe merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan 1700 rakımlı Yapraklı Yaylası'nı sarıya boyadı.

        Yemyeşil yaylalarda açan sarı çiçekler, seyrine doyumsuz manzaralar oluşturdu.

        Yaylalara gelen ziyaretçiler, sarı düğün çiçekleri arasında gezerek fotoğraf çektirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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