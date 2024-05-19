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        Çankırı'nın ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

        Çankırı'nın ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolasıyla törenler düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2024 - 15:43 Güncelleme: 19.05.2024 - 15:43
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        Çankırı'nın ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı
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        Çankırı'nın ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolasıyla törenler düzenlendi.

        Orta ilçesinde Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından 15 Temmuz Meydanı'na kadar gençlik yürüyüşü gerçekleştirildi.

        Burada devam eden törende, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ahmet Çınar'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler sergilendi.

        Törene, Kaymakam Erkan Minuz, Belediye Başkan Vekili Mevlüt Börekçi, kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        - Çerkeş

        Çerkeş'te Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Çelenk sunma töreninin ardından Nevzat Ayaz Spor Salonu'na kadar gençlik yürüyüşü gerçekleştirildi.

        Burada devam eden programda Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hakkı Fidan günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

        Konuşmanın ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu, halk oyunları gösterisi ve spor gösterileri sunuldu, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

        Törene, Vali Yardımcısı Şahin Bayhan, Belediye Başkanı Hasan Sopacı, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        - Bayramören

        İlçe merkezindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşundu bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılmasının ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu.

        Törene, Kaymakam Hüseyin Taha Fidan, Belediye Başkanı Raşit Güngör, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        - Şabanözü

        Şabanözü'nde ilçe merkezindeki Atatürk Anıtı'na Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Mehmet Ali Şahin İlçe Stadı'nda devam eden programda, Gençlik ve Spor Müdürü Rabia Elif Toruk günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

        Konuşmanın ardından öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler sunuldu, Gençlik Haftası kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

        Programa, AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, Kaymakam Emre Urhan, Belediye Başkanı Faik Özcan, AK Parti İl Başkanı Koray Erdoğan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Sadık Ak ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        - Korgun

        Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Çelenk sunulmasının ardından Şehit Komiser Veysel Çirislioğlu İlkokulu bahçesinde devam eden programda, günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.

        Korgun Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerin hazırladığı yarışmalar ve gösteriler sunuldu, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüller verildi.

        Programa, Kaymakam Orkun Ulukaya, Belediye Başkan Vekili Mustafa Aydeniz, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü İsmail Yurtlu ile vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

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