Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        Çankırı merkezli 6 ildeki operasyonda yakalanan 85 şüpheliden 9'u tutuklandı

        Çankırı merkezli 6 ilde uyuşturucu, çocuğun cinsel istismarı ve akaryakıt kaçakçılığı suçlarına yönelik operasyonda yakalanan 85 şüpheliden 9'u tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 11:10 Güncelleme: 20.05.2024 - 11:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çankırı merkezli 6 ildeki operasyonda yakalanan 85 şüpheliden 9'u tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çankırı merkezli 6 ilde uyuşturucu, çocuğun cinsel istismarı ve akaryakıt kaçakçılığı suçlarına yönelik operasyonda yakalanan 85 şüpheliden 9'u tutuklandı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Şabanözü Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığınca Çankırı, Ankara, Aydın, Bolu, Gaziantep ve Mersin illerinde uyuşturucu madde imal ve ticareti, kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, bulundurmak, çocuğun cinsel istismarı ve akaryakıt kaçakçılığı suçlarını işleyen 22'si tutuklu toplam 107 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, 312 gram kubar esrar, 93 gram sentetik uyuşturucu, 20 gram skunk, 10 gram kenevir tohumu, 6 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 hassas terazi, 33 uyuşturucu hap, 23 tabanca fişeği, 17 cep telefonu, 17 sim kart, 85 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi, 85 şüpheli gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüphelilerden 68'i ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, 17'si adliyeye sevk edildi.

        Şüphelilerden 9'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 8'i adli kontrolle serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti
        İran Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti
        Helikopter kazasında ölen Reisi kimdir?
        Helikopter kazasında ölen Reisi kimdir?
        Türkiye ve dünyadan İran'a taziye mesajları
        Türkiye ve dünyadan İran'a taziye mesajları
        Akıncı, Van Gölü üzerinde Türk Bayrağı çizdi
        Akıncı, Van Gölü üzerinde Türk Bayrağı çizdi
        İran’ı ne bekliyor?
        İran’ı ne bekliyor?
        "Fon akışında öngördüğümüzden büyük bir artış var"
        "Fon akışında öngördüğümüzden büyük bir artış var"
        Kırmızı kart kararı doğru mu?
        Kırmızı kart kararı doğru mu?
        İstanbul TEM'de tehlikeli inatlaşma
        İstanbul TEM'de tehlikeli inatlaşma
        "Fenerbahçe'nin onur skoru"
        "Fenerbahçe'nin onur skoru"
        "Galatasaray neden kaybetti?"
        "Galatasaray neden kaybetti?"
        Costner ile buluştu
        Costner ile buluştu
        Tekme tokat dövdükleri 14 yaşındaki çocuğun kalbi durdu!
        Tekme tokat dövdükleri 14 yaşındaki çocuğun kalbi durdu!
        Yüzünün yeni hali tartışmalara yol açtı!
        Yüzünün yeni hali tartışmalara yol açtı!
        Kabine toplanıyor
        Kabine toplanıyor
        76 yaşında 30 yaşında gösteren kainat güzeli!
        76 yaşında 30 yaşında gösteren kainat güzeli!
        Otomobilde 'zararına' kampanya dönemi
        Otomobilde 'zararına' kampanya dönemi
        Uzaktan muayene SGK kapsamında
        Uzaktan muayene SGK kapsamında
        Sahaya çıkınca ortalık karıştı!
        Sahaya çıkınca ortalık karıştı!
        Otomobil markaları Mayıs'ta faizleri sıfırladı
        Otomobil markaları Mayıs'ta faizleri sıfırladı
        Hakemi de yenip partiyi bozdular
        Hakemi de yenip partiyi bozdular

        Benzer Haberler

        Çankırı'nın ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ku...
        Çankırı'nın ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ku...
        Çankırı'da yaylalar düğün çiçekleriyle sarıya boyandı
        Çankırı'da yaylalar düğün çiçekleriyle sarıya boyandı
        "Turistik Tuz Ekspresi"nin ilk seferi Çankırı'ya ulaştı
        "Turistik Tuz Ekspresi"nin ilk seferi Çankırı'ya ulaştı
        Çankırı'da bariyere çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Çankırı'da bariyere çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Evde çıkan yangında anne ve kızı hayatını kaybetti
        Evde çıkan yangında anne ve kızı hayatını kaybetti
        Çankırı'da bir evde çıkan yangında 2 kişi öldü
        Çankırı'da bir evde çıkan yangında 2 kişi öldü