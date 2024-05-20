Çankırı merkezli 6 ildeki operasyonda yakalanan 85 şüpheliden 9'u tutuklandı

Çankırı merkezli 6 ilde uyuşturucu, çocuğun cinsel istismarı ve akaryakıt kaçakçılığı suçlarına yönelik operasyonda yakalanan 85 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Şabanözü Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığınca Çankırı, Ankara, Aydın, Bolu, Gaziantep ve Mersin illerinde uyuşturucu madde imal ve ticareti, kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, bulundurmak, çocuğun cinsel istismarı ve akaryakıt kaçakçılığı suçlarını işleyen 22'si tutuklu toplam 107 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.