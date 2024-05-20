Orta ilçesinde yağmur duası yapıldı

Köy muhtarı Rasim Aslanoğlu, yağmur duası programına katılan tüm misafirlere teşekkür etti.

Köy muhtarlığı tarafından köy meydanında düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu daha sonra yağmur duası yapıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.