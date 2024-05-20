Ilgaz Dağı'nda "Anadolu şeritli semenderi" görüntülendi

Ilgaz Dağı Milli Parkı'nın sahip olduğu zengin biyolojik çeşitlilik değerleriyle Türkiye'nin önemli doğa koruma alanları arasında yer aldığı vurgulanan paylaşımda, Ilgaz'ın endemik bitki türleri ile nesli tehlike altında birçok bitki ve hayvan türüne ev sahipliği yaptığı kaydedildi.

Ilgaz Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Anadolu şeritli semenderin Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda görüntülendiği belirtildi.

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