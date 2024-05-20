Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        Çankırı'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü köy muhtarı öldü

        Çankırı'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Hisarcıkkayı köyü muhtarı Satılmış Karakaş (63) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 23:14 Güncelleme: 20.05.2024 - 23:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çankırı'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü köy muhtarı öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çankırı'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Hisarcıkkayı köyü muhtarı Satılmış Karakaş (63) hayatını kaybetti.

        Karakaş idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Ankara Çankırı kara yolu İnandık köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

        Ekiplerce yapılan incelemede, Karakaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Hisarcıkkayı köyü muhtarı Karakaş'ın cesedi, incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Reisi'nin helikopter kazası hakkında neler biliniyor?
        Reisi'nin helikopter kazası hakkında neler biliniyor?
        Binlerce İsrailliden yine protesto
        Binlerce İsrailliden yine protesto
        Parmağının ucu koptu, 4 hastane dolaştı
        Parmağının ucu koptu, 4 hastane dolaştı
        "Ali Koç oraya tek başına geldi"
        "Ali Koç oraya tek başına geldi"
        İran Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti
        İran Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti
        "İsrail okulları ve barınma merkezlerini kasıtlı hedef alıyor"
        "İsrail okulları ve barınma merkezlerini kasıtlı hedef alıyor"
        2020'den bugüne İran'ın trajedileri
        2020'den bugüne İran'ın trajedileri
        Beşiktaş'tan Savic harekatı!
        Beşiktaş'tan Savic harekatı!
        İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında tutuklama kararı
        İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında tutuklama kararı
        Vinç halatı koptu, baba oğul hayatını kaybetti!
        Vinç halatı koptu, baba oğul hayatını kaybetti!
        Özbek: Yaptıklarının hesabını soracağım
        Özbek: Yaptıklarının hesabını soracağım
        Yurtta şüpheli ölüm! 24 yaşındaki kız ölü bulundu
        Yurtta şüpheli ölüm! 24 yaşındaki kız ölü bulundu
        Yapay zeka da ‘fazla taramalardan’ kaçınacak mı?
        Yapay zeka da ‘fazla taramalardan’ kaçınacak mı?
        İran Cumhurbaşkanı’nın helikopteri nasıl düştü? 
        İran Cumhurbaşkanı’nın helikopteri nasıl düştü? 
        Genç kız boynunda iple ölü bulunmuştu
        Genç kız boynunda iple ölü bulunmuştu
        Silivri'de tefecilik operasyonu
        Silivri'de tefecilik operasyonu
        "Tebrik etmek lâzım"
        "Tebrik etmek lâzım"
        Banu Parlak, güzellik merkezine silahlı saldırı davasında şikayetini geri çekti
        Banu Parlak, güzellik merkezine silahlı saldırı davasında şikayetini geri çekti
        İlginç yasaklara sahip 10 ülke!
        İlginç yasaklara sahip 10 ülke!

        Benzer Haberler

        Çankırı'da dağcılar "Gençlik Haftası" tırmanışı yaptı
        Çankırı'da dağcılar "Gençlik Haftası" tırmanışı yaptı
        Ilgaz Dağı'nda "Anadolu şeritli semenderi" görüntülendi
        Ilgaz Dağı'nda "Anadolu şeritli semenderi" görüntülendi
        Orta ilçesinde yağmur duası yapıldı
        Orta ilçesinde yağmur duası yapıldı
        Çankırı merkezli 6 ildeki operasyonda yakalanan 85 şüpheliden 9'u tutukland...
        Çankırı merkezli 6 ildeki operasyonda yakalanan 85 şüpheliden 9'u tutukland...
        Çankırı'nın ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ku...
        Çankırı'nın ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ku...
        Çankırı'da yaylalar düğün çiçekleriyle sarıya boyandı
        Çankırı'da yaylalar düğün çiçekleriyle sarıya boyandı