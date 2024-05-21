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        Çankırı'da şüpheli paket fünye ile patlatıldı

        Çankırı'da otobüs durağına bırakılan şüpheli valiz fünyeyle patlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 19:52 Güncelleme: 21.05.2024 - 19:53
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        Çankırı'da şüpheli paket fünye ile patlatıldı
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        Çankırı'da otobüs durağına bırakılan şüpheli valiz fünyeyle patlatıldı.

        Buğday Pazarı Mahallesi Atatürk Bulvarı’ndaki otobüs durağında şüpheli valiz görenler durumu polise bildirdi.

        İhbar üzerine harekete geçen ekipler caddeyi yaya ve araç trafiğine kapattı.

        Özel kıyafet giyen bomba imha uzmanı sinyal kesici cihaz ile şüpheli paketin yanına giderek fünye yerleştirdi.

        Bölgeye uyarı anonsu yapılmasının ardından valiz kontrollü şekilde patlatıldı.

        Patlamanın şiddetiyle valizde bulunan nargile malzemeleri etrafa saçıldı.

        Çalışmanın ardından bölge yeniden yaya ve araç trafiğine açıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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