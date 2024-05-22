Orta'da şair ve yazarlar öğrencilerle buluştu

Programa Kaymakam Erkan Minuz, Orta Belediye Başkanı Ömer Bezci, Dodurga Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kaşıkcı, Kalfat Belediye Başkanı Salim Doğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Başer ile kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Şehit Erkan Er Yatılı Bölge Okulu konferans salonunda düzenlenen programda, yazar Yaşar Özgür Eğmir, şair Mine Aylak ve şair Necati Köse öğrencilerle bir araya geldi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.