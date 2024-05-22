Kızılırmak Kaymakamı Bilal Çitil, yaya geçidi uygulamasına katıldı
Kızılırmak Kaymakamı Bilal Çitil, öğrencilerle yaya geçidi uygulamasına katıldı.
Kızılırmak Kaymakamı Bilal Çitil, öğrencilerle yaya geçidi uygulamasına katıldı.
Kaymakam Çitil ile Belediye Başkanı Erol Şentürk, Kızılırmak Ortaokulu'nu ziyaret etti.
Okulun spor salonu, yemekhanesi ve sınıflarında incelemelerde bulunan Çitil ve Şentürk, daha sonra öğrencilerle okulun önündeki yaya geçidindeki uygulamaya katıldı.
Uygulamada, öğrencilere yaya geçidinin kullanılmasının önemi hakkında bilgilendirme yapıldı.
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