Milli halterci Ramazan Efe'nin dünya şampiyonluğu memleketi Çankırı'da sevinçle karşılandı

Çankırılı milli halterci Ramazan Efe Yılmaz'ın Peru'da düzenlenen Yıldızlar Halter Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanması, memleketinde sevinçle karşılandı.

Peru'nun başkenti Lima'da düzenlenen organizasyona katılan Ramazan Efe Yılmaz, silkmede 129 kilo, toplamda ise 228 kiloluk derecesiyle 2 altın, koparmada da 99 kiloluk kaldırışıyla gümüş madalyanın sahibi oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Sadık Ak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ramazan Efe Yılmaz'ı tebrik ederek, yetişmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Sporun destek isteyen bir alan olduğunu vurgulayan Ak, "Çankırı'mız kırsal bir bölge olduğu için bu alanda daha çok desteğe ihtiyacımız oluyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak her branşta sporcularımızın yetişmesi, Türkiye, dünya ve Avrupa dereceleri elde etmeleri için elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz. İlerleyen süreçte daha güzel derecelerin ilimize geleceğini ümit ediyorum, bunun için de var gücümüzle çalışıyoruz." diye konuştu.

Ramazan Efe Yılmaz'ın antrenörü Ömer Öz de beden eğitimi öğretmenliği yaptığını, Ramazan Efe ile 5. sınıftayken ders sırasında tanıştığını söyledi.