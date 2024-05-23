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        Milli halterci Ramazan Efe'nin dünya şampiyonluğu memleketi Çankırı'da sevinçle karşılandı

        Çankırılı milli halterci Ramazan Efe Yılmaz'ın Peru'da düzenlenen Yıldızlar Halter Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanması, memleketinde sevinçle karşılandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 16:00 Güncelleme: 23.05.2024 - 16:00
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        Milli halterci Ramazan Efe'nin dünya şampiyonluğu memleketi Çankırı'da sevinçle karşılandı
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        Çankırılı milli halterci Ramazan Efe Yılmaz'ın Peru'da düzenlenen Yıldızlar Halter Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanması, memleketinde sevinçle karşılandı.

        Peru'nun başkenti Lima'da düzenlenen organizasyona katılan Ramazan Efe Yılmaz, silkmede 129 kilo, toplamda ise 228 kiloluk derecesiyle 2 altın, koparmada da 99 kiloluk kaldırışıyla gümüş madalyanın sahibi oldu.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Sadık Ak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ramazan Efe Yılmaz'ı tebrik ederek, yetişmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

        Sporun destek isteyen bir alan olduğunu vurgulayan Ak, "Çankırı'mız kırsal bir bölge olduğu için bu alanda daha çok desteğe ihtiyacımız oluyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak her branşta sporcularımızın yetişmesi, Türkiye, dünya ve Avrupa dereceleri elde etmeleri için elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz. İlerleyen süreçte daha güzel derecelerin ilimize geleceğini ümit ediyorum, bunun için de var gücümüzle çalışıyoruz." diye konuştu.

        Ramazan Efe Yılmaz'ın antrenörü Ömer Öz de beden eğitimi öğretmenliği yaptığını, Ramazan Efe ile 5. sınıftayken ders sırasında tanıştığını söyledi.

        Yaklaşık 5 yıldır Ramazan Efe ile çalıştıklarını anlatan Öz, "Sırasıyla Türkiye ve Avrupa şampiyonu oldu. Bu sene de Yıldızlar Dünya Şampiyonası'nda Allah dünya şampiyonluğunu nasip etti. Önümüzde Yunanistan'da yapılacak Yıldızlar Avrupa Şampiyonası var, 20 gün sonra. Orada da Avrupa şampiyonluğu bekliyoruz." diye konuştu.

        Dünya şampiyonluğu haberini aldığında büyük mutluluk yaşadığını dile getiren Öz, "Şampiyona, Türkiye saatiyle 02.30 civarındaydı. Oradaymış gibi heyecan içinde bekledim, yarışmayı izledim, sanki ben yarıştırıyormuşum gibi buradan destek verdim. Milli takım kampıma çağırmışlardı ama gidemedim. Ramazan Efe üst düzey bir sporcu. 2028 Olimpiyatları'nda kota alıp gideceğine inanıyorum." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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