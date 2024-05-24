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        Çankırı'da şarampole devrilen tırın sürücüsü öldü, 2 kişi yaralandı

        Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde tırın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 11:57 Güncelleme: 24.05.2024 - 11:57
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        Çankırı'da şarampole devrilen tırın sürücüsü öldü, 2 kişi yaralandı
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        Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde tırın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Zafer Şengül (23) idaresindeki 33 ALB 326 plakalı tır, Samsun-İstanbul kara yolu Eskiahır köyü mevkisinde şarampole devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sürücü Şengül'ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Tırda yaralanan G.T. (13) ve T.Ş. (39) ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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